Gaziantep'te klima çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te klima çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te klima çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te klima çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, bir binanın merdiven boşluğunda bulunan klimanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.O.A, gözaltına alındı.
Ele geçirilen klima, sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:12 Kaynak: AA
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