Gaziantep'te, Klima Hırsızları Tutuklandı
29 dakika önce
GAZİANTEP'te, girdikleri bir apartman dairesinden 2 adet klima çalan 2 kişi tutuklandı.
GAZİANTEP'te, girdikleri bir apartman dairesinden 2 adet klima çalan 2 kişi tutuklandı. Emek Mahallesi
'ndeki bir apartman dairesinden 2 adet klima çalınmasının ardından harekete geçen polis, apartmanı gören bir güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Görüntülerden 2 şüphelinin otomobille geldikleri, 2 adet klimayı çalıp aynı otomobille kaçtıkları belirlendi. Böylelikle önce otomobilin plakasını ardından da sürücünün kimliğini tespit edildi. Polis
, düzenlenen operasyonla M.K. ve B.Ç.'yi adreslerinde yakaladı. Şüphelilerin adresinde klimalar ile bazı çalıntı eşyalar bulundu. Klimalar sahibine teslim edilirken, M.K. ve B.Ç. sevk edildikleri adliyede 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:07 Kaynak: DHA
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