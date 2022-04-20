Gaziantep'te kod kampı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te kod kampı gerçekleştirildi

20.04.2022 16:14
Gaziantep'te kod kampı gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için kod kampı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için kod kampı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri için kod kampı hazırladı. Gezegen Evi'nde gerçekleştirilen programa gelen öğrencilere kod yazma, programın tasarlanması, veri tipleri, veri işlemleriyle ilgili bilgi sağlanması amacıyla proje üzerinde kod yazılarak, projelere nasıl başlanıp nasıl ilerleneceği konusunda bilgiler verildi.

İftardan sonra başlayan etkinlik sahurla son buldu.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Gaziantep'te kod kampı gerçekleştirildi - Son Dakika


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