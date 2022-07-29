Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

29.07.2022 12:35

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, bir otelde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, kamu çalışanlarının mesleki taassubunun olmadığını, yüz binlerce kişinin çalıştığı ortamda işini eksik ve hatalı yapanların olabileceğini söyledi.

Komisyonda eksik ve hatalarla ilgili çalışma yapılarak kayıt altına alındığını ifade eden Gül, "Bu durumda sivil boyutun korunması çok önemli. Oranlarına baktığımızda çok küçük bir oranda işini eksik ve yanlış yapan mesai arkadaşlarımızın olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Dolayısıyla işin sadece şikayet boyutu yoktur, beğeni ile memnuniyetin de aktarılması lazım." dedi.

Gül, vatandaşların kolluk çalışanlarıyla ilgili memnuniyetinin üst makamlara iletilmesinin personeli motive ettiğini anlattı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın ise Kolluk Gözetim Komisyonunun 2 yılı aşan sürede her ay toplandığını ve Kolluk Şikayet Sistemi ile ilgili değerlendirmeler yaptığını dile getirdi.

Sistemin hızlı ve kolay erişim özelliğinin bulunduğuna dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

"Sistem, kolay şekilde ihbar, şikayet ve memnuniyet bildirme, bilgilendirme, hızlı sonuç alma, kişisel verilerin gizliliğinin korunacağına dair güvence, bütün iş ve işlemlerin bağımsız bir organ tarafından izlenmesi ve denetlenmesini sağlıyor. Kamuoyunun raporlarla bilgilendirilmesi, kolluk personelinin iyi uygulama örneklerinin kayıt ve takibinin yapılması, kolluk personelinin görevleriyle ilgili tüm ihbar ve şikayetlerin tek merkezden izlenmesi ve değerlendirilmesi ile analizleri yapılarak stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır."

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya ve kolluk çalışanları katıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Kolluk Gözetim Komisyonu'nun eğitim programı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı - Son Dakika
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