Gaziantep'te koltuk değneğine gizlenmiş eroin ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten şehirlerarası taşımacılık yapan bir araçla İslahiye ilçesine uyuşturucu ticareti amacıyla 3 kişinin geleceği bilgisine ulaştı.

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