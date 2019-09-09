Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te komşu ailelerin park kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (1)
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Gaziantep'te komşu ailelerin park kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (1)

36 dakika önce

GAZİANTEP'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te komşu ailelerin park kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (1), System.String[]
GAZİANTEP'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
Olay akşam saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre komşu iki aile arasında dün araç park yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Aileler arasında bugün de aynı nedenle başlayan tartışma tarafların yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Her iki tarafın bir birine av tüfekleri ile ateş açması ile çatışma yaşandı. Çevrede korku ve endişe yaratan silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden 5 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis, iki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için oturdukları mahalle ve hastanelerde önlem aldı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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