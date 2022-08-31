Gaziantep'te komşu kavgası: 4 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te komşu kavgası: 4 yaralı

31.08.2022 14:20

GAZİANTEP'te, komşu iki aile arasında çıkan, kadınların da karıştığı kavgada 4 kişi hafif yaralandı.

GAZİANTEP'te, komşu iki aile arasında çıkan, kadınların da karıştığı kavgada 4 kişi hafif yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Birbirine komşu olan Kaplan ve Kaska ailelerinin üyeleri, bilinmeyen nedenle tartıştı. Her iki ailenin telefonla ulaştıkları yakınlarının da gelmesiyle tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavga, ihbarla bölgeye gelen polisin müdahalesiyle sona erdi. Kavgada, hafif yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mahallede yeni olay yaşanmaması için önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışan bazı kişileri de gözaltına aldı.Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kavgayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.


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Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te komşu kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te komşu kavgası: 4 yaralı - Son Dakika
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