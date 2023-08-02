Gaziantep'te komşu kavgasında 1'i polis 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te komşu kavgasında 1'i polis 15 kişi yaralandı

02.08.2023 22:33

Gaziantep'te aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan kavgada 1'i polis 15 kişi yaralandı. Kavga sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalar polis memuru ve kavgaya karışan 14 kişiye isabet etti. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'te aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan kavgada 1'i polis 15 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki komşu arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede av tüfeği, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar olaya müdahale eden polis memuru Murat Sayın (32) ve kavgaya karışan 14 kişiye isabet etti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildiri. İhbar olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri polis memuru ve diğer yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken, ekipler mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.Murat Sayın ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te komşu kavgasında 1'i polis 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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