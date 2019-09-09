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Gaziantep'te komşuların park kavgası: 3 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te komşuların park kavgası: 3 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.


Alınan bilgilere göre, 75. Yıl Mahallesi, 25 No'lu Sokak üzerinde iki komşu arasında, araç parkı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeği ve tabancanın kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
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