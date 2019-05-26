Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te konser

Gaziantep'te konser

2 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği sanatçısı İhsan Güvenç, konser verdi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği sanatçısı İhsan Güvenç, konser verdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki konsere ilgi yoğundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de izlediği konserde genç sanatçı, performansıyla dikkat çekti.
İhsan Güvenç, yorumladığı birbirinden güzel eserler ve ilahilerle ramazan gecesine renk kattı.
Güvenç, Gazianteplilerle kendisini yeniden buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Türk Sanat Müziği sanatçısı Güvenç'e çiçek verdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:31 Kaynak: AA
Gaziantep, Kültür Sanat
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