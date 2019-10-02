Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kontağını kırıp çalıştırdıkları motosikleti böyle çaldılar
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Gaziantep'te kontağını kırıp çalıştırdıkları motosikleti böyle çaldılar

11 dakika önce

Gaziantep'te kontağını kırıp çalıştırdıkları motosikleti böyle çaldılar -Motosiklet hırsızlığı kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te apartmanın içinde bulunan motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te kontağını kırıp çalıştırdıkları motosikleti böyle çaldılar

-Motosiklet hırsızlığı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te apartmanın içinde bulunan motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde dün sabah erken saatlerde meydana geldi. Yüzleri belli olmayan 2 kişi, Kahvelipınar TOKİ sitelerindeki apartmana girerek motosikleti çalıştırmaya çalıştı. 10 dakika boyunca 27 N 9195 plakalı motosikleti çalmaya çalışan şüpheli, motosikletin gidon kilidini kırıp, düz kontak yaptı. Diğer şüphelinin de apartmandaki başka bir motosikletten benzin çaldığı iddia edildi. Motosikleti çalıştıran şüpheli, motosiklete binerek apartmandan çıktı. Hırsızlık anı da apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Sabah motosikletinin yerinde olmadığını görünce şok geçirdiğini söyleyen İbrahim Serin, hırsızlardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Motosikletimi yeni almıştım. Hırsızlar sabaha karşı gelerek motosikletimi çalmışlar. Karakola gidip şikayette bulundum. Motosikletimin biran önce bulunmasını istiyorum. Çocuklarımı bindirip gezdiriyordum. Motosikletimi çalanlar Allah'ından bulsunlar" dedi.

Polisin olayla ilgili başlattı inceleme sürüyor.

Gaziantep'te kontağını kırıp çalıştırdıkları motosikleti böyle çaldılar

Motosiklet, Gaziantep, Şahinbey, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:02 Kaynak: İHA
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