Gaziantep'te ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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Gaziantep'te ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı

02.08.2022 12:29
Gaziantep'te ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü İdris Aslan (37), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü İdris Aslan (37), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Saçaklı Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. İdris Aslan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, refüje çarparak ters döndü. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Aslan, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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