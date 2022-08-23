Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler neticesinde konvoy yaparak tehlikeye neden olan 17 araca cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konvoy yaparak trafiği tehlikeye atan 17 araca ceza - Son Dakika

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