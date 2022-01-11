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Gaziantep'te Koparan4 operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te Koparan4 operasyonu

11.01.2022 15:45
Gaziantep'te Koparan4 operasyonu

Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 125 adrese düzenlenen Koparan-4 operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 125 adrese düzenlenen Koparan-4 operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri koordinesinde aranması bulunan şahıslara yönelik Koparan-4 operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 125 adrese polis eş zamanlı baskın yaptı. İl genelinde aranan 125 şahıs operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Koparan4 operasyonu - Son Dakika


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