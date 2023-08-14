Boş arazide bulunan poşetten köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi çıktı - Son Dakika
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Boş arazide bulunan poşetten köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi çıktı

Son Güncelleme: 14.08.2023 14:47

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde köpekler tarafından parçalanmış bir bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde bir üst geçidin altında köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KÖPRÜDEN GEÇEN VATANDAŞ FARK ETTİ

Korkunç olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde boş bir arazide yaşandı. Dün öğle saatlerinde köprüden geçen vatandaş boş arazide sahipsiz sokak köpeklerinin bir şeyler yediğini fark etti. Daha sonra poşetin içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

2 GÜN ÖNCE BOŞ ARAZİYE TERK EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, poşete koyulmuş olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeninin bir kısmının köpekler tarafından parçalandığı ve vücudunun kurtlandığı öğrenilirken, yeni doğmuş bebeğin tahminen iki gün önce boş araziye terk edildiği iddia edildi.

BEBEĞİ ATANLAR ARANIYOR

Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, bebeği atanları bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: yani köpekler parçalamış değil tam tersi insan oğlu ölüme terk etmiş, köpekler de yemiş, köpeğin günahı yok. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Gaziantep, Otopsi, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boş arazide bulunan poşetten köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boş arazide bulunan poşetten köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi çıktı - Son Dakika
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