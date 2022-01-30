GAZİANTEP - Köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca tedaviye alındı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çerçiler Mahallesi'nde ormanlık alanda çiftçiler, köpekler tarafından yaralanan karacayı gördü. Hareket etmekte güçlük çeken karacayı kucağına alan çiftçiler, durumu mahalle muhtarı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Mahalleye gelen ekipler, yaralı karacayı alarak Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığına getirdi. Yaralı karaca buradaki Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilere, kentte son 50 yılın en yoğun kar yağışını yaşadıklarını söyledi.

Yaralı bulunan karacanın hayvan hastanesinde tedaviye alındığını belirten Şahin, "Tedavinin ardından karaca, inşallah sağlığına kavuşacak. Yeniden doğal hayatına bırakacağız." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise İslahiye'de çiftçiler tarafından yaralı bulunan karacayı Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü yetkilerinin teslim aldığını ifade etti.

Ekiplerin yaralı karacayı hayvan hastanesine getirdiklerini anlatan Özsöyler, "Hayvan geldiğinde bayağı bitkin haldeydi. Ağız tarafında kanamalar vardı. Aynı zamanda göz çevresinde sıyrık ve yırtıklar vardı. Nabzı çok düşüktü. Kalp frekansı çok az sevideydi. Hayvan Hastanesinde tedavisi başladı. Gerekli tedavileri yapacağız. Tedavisi bittikten sonra da aldığımız bölgeye geri bırakacağız. Tedavi süreci hayvanın bünyesinin cevap vermesine bağlıdır. Yaklaşık 10 gün sürebilir. Bu hayvanların nesli tükenmek üzeredir." diye konuştu.