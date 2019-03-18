Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziantep'te Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

39 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 95 yaşında vefat eden Kore gazisi İbrahim Göğebakan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'te Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 95 yaşında vefat eden Kore gazisi İbrahim Göğebakan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İslahiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden İbrahim Göğebakan için öğle vakti Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri cenaze töreni düzenledi.

Göğebakan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi

Törene, Göğebakan'ın ailesi, yakınları, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:29 Kaynak: AA

Kore, Gaziantep, Güncel
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