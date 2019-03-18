Gaziantep'te Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 95 yaşında vefat eden Kore gazisi İbrahim Göğebakan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 95 yaşında vefat eden Kore gazisi İbrahim Göğebakan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.



Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İslahiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden İbrahim Göğebakan için öğle vakti Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri cenaze töreni düzenledi.



Göğebakan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi



Törene, Göğebakan'ın ailesi, yakınları, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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