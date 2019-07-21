Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı
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Gaziantep'te korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı

43 dakika önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Gaziantep'te korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe duvarında bulunan korkuluklara saplanmış kedinin acıyla bağırdığını duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, demir korkuluğun kedinin vücuduna saplandığını belirledi.
Ekipler, titiz bir çalışma sonucu demir korkuluğu keserek kurtardığı kediyi, Canlı Hayatını İyileştirme Derneğine teslim etti.
Dernek tarafından tedaviye alınan kedinin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şehitler Mahallesi, Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:35 Kaynak: AA
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