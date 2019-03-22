Gaziantep'te Korkutan Deprem
1 saat önce
Gaziantep'İn Nurdağı ilçesinde öğle saatlerinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Gaziantep
'İn Nurdağı
ilçesinde öğle saatlerinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, bugün saat 13.04 sıralarında Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yakın ilçelerde ve Gaziantep kent merkezinde de hissedildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:39 Kaynak: İHA
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