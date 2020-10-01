Gaziantep'te korona virüs denetimlerinde bin 145 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te polis ekipleri korona virüs süreci nedeniyle yaptığı denetimlerde bin 145 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden ceza kesti.
Gaziantep genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, yaptığı kontrollerde bin 145 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyulmadığı gerekçesiyle ceza kesti.
Denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen bir kişi hakkında idari yaptırım uygulanırken, denetlenen 139 iş yerinden kurallara uymayan 1 iş yerine işlem yapıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:02 - Kaynak: İHA
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