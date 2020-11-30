Gaziantep'te korona virüs kurallarını ihlal eden 425 şahsa ceza - Son Dakika

Gaziantep'te korona virüs kurallarını ihlal eden 425 şahsa ceza
30.11.2020 12:44
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymayan 425 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymayan 425 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 425 kişiye işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "29 Kasım 2020 günü 404 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden,18şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan,20 yaş altı 61şahıs ile 65yaş üstü 1şahıs olmak üzere 425 şahsa daha sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanmış, ayrıca 556 işyeri denetlenmiştir" denildi. - GAZİANTEP
Son Dakika Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi Meraya atılan gübre yüzünden 8 koyunu telef olan çoban: Yapanları Allah'a havale ediyorum Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü