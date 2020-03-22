Gaziantep'te korona virüs mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te korona virüs mücadelesi - Son Dakika

Gaziantep'te korona virüs mücadelesi

6 saat önce

Gaziaantep'te korona virüs salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları genişletilerek il genelinde insan yoğunluğunun fazla olduğu ana caddeler, parklar, meydanlar ve boş arazilerin tamamı 11 ekip, 15 araç ve 240 temizlik personeliyle temizleniyor.

Gaziantep'te korona virüs mücadelesi, System.String[]

Gaziaantep'te korona virüs salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları genişletilerek il genelinde insan yoğunluğunun fazla olduğu ana caddeler, parklar, meydanlar ve boş arazilerin tamamı 11 ekip, 15 araç ve 240 temizlik personeliyle temizleniyor.


Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içinde ülke sınırlarını aşarak küresel bir salgın haline dönüşen korona virüse karşı gerek uluslararası alanda gerekse ülke olarak önlemler artırıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi de halkın sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına yoğunluk kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı 11 ekip, 15 araç ve 240 temizlik personelinin yer aldığı çalışmalarda; Balıklı, Gaziler Caddesi, Mütercim Asım Caddesi, kale çevresi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Üniversite Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı, Kalyon Kavşağı, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Milli Egemenlik Bulvarı, Nail Bilen Caddesi, Emek Kavşağı, Ali Nadi Ünler Bulvarı, Kardelen Kavşağı, Çetin Emeç Caddesi, Maarif Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Ordu Caddesi, Bey Mahallesi, otobüs durakları ve banka ATM'leri insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler ile dezenfekte edilip ilaçlandı.


Öte yandan büyükşehir 60 personeliyle insan kalabalığının fazla olduğu şehir genelindeki bütün kamu binalarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. - GAZİANTEP

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:38 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:58
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı         
00:32
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var         
18:47
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın         
18:33
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 20:01:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te korona virüs mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]