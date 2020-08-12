Gaziantep'te koronavirüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 19 işyerinde inceleme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kent genelinde kamuya açık alanlarda çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, 11 internet kafe, 2 iddaa ve ganyan bayi, 6 büfe, market ve tekel bayi denetlendi ve denetlemelerde 39 kişinin GBT kaydı sorgulandı.

Çalışmalar sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.