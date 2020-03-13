Gaziantep'te, koronavirüs nedeniyle 20 günlük toplantı ve gösteri yasağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te, koronavirüs nedeniyle 20 günlük toplantı ve gösteri yasağı - Son Dakika

Gaziantep'te, koronavirüs nedeniyle 20 günlük toplantı ve gösteri yasağı

6 saat önce

GAZİANTEP Valiliği, koronavirüs yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kent genelinde 20 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep'te, koronavirüs nedeniyle 20 günlük toplantı ve gösteri yasağı, System.String[]

GAZİANTEP Valiliği, koronavirüs yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kent genelinde 20 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsün yayılmaması için tedbirler kapsamında kararın alındığına dikkat çekilerek şöyle denildi: "Koronavirüsünün yayılmaması noktasında alınan tedbirler kapsamında ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve Valilik tarafından izin verilenler hariç olmak üzere), tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17'nci ve 19'unucu maddeleri hükmü gereğince 15.03.2020 tarihi saat 08.00' dan 03.04.2020 tarihine kadar (20) gün boyunca Valiliğimizce yasaklanmıştır."


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut

Son Dakika Haberleri
01:03 SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
01:00 - Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi
00:53 Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
00:51 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişleri hudut kapılarında durduruldu
00:44 Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:08:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te, koronavirüs nedeniyle 20 günlük toplantı ve gösteri yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]