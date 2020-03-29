Gaziantep'te koronavirüs sakinliği yaşanıyor - Son Dakika

Gaziantep'te koronavirüs sakinliği yaşanıyor
6 saat önce
Gaziantep'te boş sokakların görüntüsü GAZİANTEP - Gaziantep'te vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evdekal" çağrısına uymasıyla caddeler boşaldı.
Gaziantep'te boş sokakların görüntüsü GAZİANTEP - Gaziantep'te vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evdekal" çağrısına uymasıyla caddeler boşaldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:33 Kaynak: AA
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