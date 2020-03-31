Gaziantep'te 'koronavirüs' sessizliği - Son Dakika

Gaziantep'te 'koronavirüs' sessizliği
6 saat önce
Gaziantep'te 'koronavirüs' sessizliğiGAZİANTEP'te koranavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca meydanlar boş kaldı.
Gaziantep'te 'koronavirüs' sessizliği
GAZİANTEP'te koranavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca meydanlar boş kaldı.
Koronavirüsün yayılmaması için vatandaşlara yapılan 'evde kal' çağrısı Gaziantep'te karşılık buldu. Özellikle toplu taşıma araçlarına binmeyen vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor.
Gaziantep'in en kalabalık meydanı olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda insan sayısında gözle görülür azalma yaşandı. Kentin en işlek caddelerinde de araç sayısının azlığı dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:16 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi