Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri amacıyla alınan kararlar camiden anons yapılarak duyuruldu.

Dervişiye Camisi'nden yapılan anonsla, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri konulu ek genelgeye dair bilgiler verildi.

Anonslarda, bu gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağı aktarıldı.