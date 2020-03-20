Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Gaziantep Valiliği vatandaşlara, kamu iş ve işlemleri için internet sitelerini kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

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Gaziantep Valiliği vatandaşlara, kamu iş ve işlemleri için internet sitelerini kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye çapında alınan sağlık önlemleri çerçevesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskini en aza indirmek amacıyla mümkün olan en az kişi ile temasın sağlanmasına vatandaşların azami gayret göstermesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşların kamu kurumlarındaki işlemlerini online kanallar üzerinden yapmaları gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede ilimizdeki tüm vatandaşlarımızın kamu kurumları tarafından yapılan iş ve işlemlerini mümkün olduğunca kurumlara gitmeden akıllı telefonlar, tabletler ya da bilgisayarlar yardımıyla online kanallar üzerinden gerçekleştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızdan özellikle daha fazla risk taşıyan 60 yaş üstü olanlar, gebe ve emziren kadınlar ve ciddi kronik tıbbi hastalığı olanlar kendilerini ve çevrelerini korumak üzere verilen online kamu hizmetlerine kurum çağrı merkezleri, e-devlet ve diğer dijital platformlar üzerinden internet yardımıyla evlerinden çıkmadan erişim sağlayabilirler. Kamu kurumlarının internet üzerinden verdikleri hizmetlerin ve hizmetlere nasıl ulaşılabileceğini içeren bilgilerin tam listesine Gaziantep Valiliği'nin resmi internet sitesinden 'www.gaziantep.gov.tr' den ulaşım sağlanabilir."

Gaziantep Valiliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:20 Kaynak: AA

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