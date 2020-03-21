Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve meydanlardaki banklar geçici bir süreliğine belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve meydanlardaki banklar geçici bir süreliğine belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.


İslahiye Belediyesi ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki meydan, park ve bahçelerde bulunan söktükten sonra kamyonetle belediye şantiye alanına götürdü.

Meydanda bulunan ve bankalarda oturan vatandaşları da uyaran belediye ekipleri, salgına karşı evden çıkmamalarını söyledi, sosyal mesafeyi korumalarını istedi.


İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları park ve meydanlardaki bankları geçici bir süreliğine kaldırıyoruz. Halkımızdan isteğimiz evlerinde kalmalarıdır." dedi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler         
00:26
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız         
21:48
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı         
21:14
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor         
19:33
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 18:05:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]