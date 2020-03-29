Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında yolcu sayılarıyla yolcular arasındaki güvenli mesafe konularında denetim yaptı.

Ekipleri, vatandaşları uyararak zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarını istedi.

Öte yandan, ilçedeki 7 halı sahanın faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi.

Araban

Araban Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bir hafta önce hizmet vermeye başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlılara ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara 1080 gıda paketi dağıttı.

İhtiyaç sahibi ailelere sıcak yemekte sağlayan ekipler, 192 evin de temizliğini yaptı.

Toplam 160 kişiyi sağlık kontrolünü gerçekleştiren ekipler, isteyen vatandaşların maaşlarının çekimi ve ilaçlarının temini konusunda da yardımcı oldu.