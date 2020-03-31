Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Görevlileri sürücüler ve araçtakilere koronavirüs tedbirleri doğrultunda alınan kurallara uymaları ve sokağa zorunlu kalmadıkça çıkmamaları konusunda ikazda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Osmaniye- Adana Karayolu'nun yanı sıra farklı noktalarda yaptığı denetimlerde araçlarda 65 yaş ve üzeri kimsenin bulunup bulunmadığı, seyahat edenlerin sayısını denetlerken, sağlık ekiplerinin desteğiyle araç içindekilerin ateşini ölçtü.

Nurdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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