Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelere başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirus önemleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin etkilenmemesi için hazırlanan sosyal yardım kapsamında belirli şartları karşılayan vatandaşlara yapılacak olan bin lira yardımların dağıtımına PTT aracılığıyla başlandı.

Bu kapsamda İslahiye ilçesinde 4 bin 190 ihtiyaç sahibine, Nurdağı ilçesinde ise 2 bin 300 ihtiyaç sahibine yardım ödemelerine başlandı.

İslahiye'de zabıta görevlileri PTT görevlileriyle birlikte vatandaşlara kuruma ve ATM girişlerinde sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. ATM önüne kurulan bariyerlerle tedbirler alındı. Bankaların girişinde de aynı tedbiri alan görevliler bankaya giren vatandaşların ateşlerini ölçerek sosyal mesafe ile almaya devam ediyor.

Öte yandan tedbirler alan Nurdağı Belediyesi de PTT girişi ve ATM önüne yer işaretleme çalışması yaparak bir metrelik sosyal mesafe noktaları oluşturdu.

Polis, Türkçe ve Arapça yaptığı anonsla vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması çağrısı yaptı.