Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep'te sokağı çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafeye uymayan 2 bin 254 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte sokağa çıkması kısıtlamasını ihlal eden 20 yaş altı 852, 65 yaş üstü 5 ve sosyal mesafe kuralına uymayan bin 397 kişiye idari para cezası kesildi.

Ekiplerce, kent merkezindeki 239 iş yerinden yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 11 işletmeye idari para cezası kesildi.

Kent genelinde denetimlerin devam edeceği belirtildi.