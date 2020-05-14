Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine yenileri eklendi - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sebze ve giyim pazarlarının farklı günlerde hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Vali Davut Gül, yaptığı açıklamada, salgınla ilgili yeni tedbirlerin alındığını duyurdu.

Bayram alışverişi başta olmak üzere, sokaklardaki seyyar satıcıların ürün satmasının yasaklandığını kaydeden Gül, "Yoğunluğu azaltmak için, bayrama kadar olan sürede sebze meyve pazarlarıyla giyim pazarlarını ayırarak farklı günlerde hizmet vermeleri sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Gül ayrıca, organize sanayi bölgesinde de tedbirlerin artarak sürdüğünü belirterek, vaka görülen fabrikalarda filyasyon çalışması yapılıp temaslıların karantinaya alındığını, diğer çalışanların ise 14 gün izne gönderildiğini kaydetti.