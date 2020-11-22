Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak - Son Dakika

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından, koronavirüs döneminde maddi durumu olmayan ve yöresel ürünlere ulaşamayan vatandaşlara 'Yöresel Ürün ve Sağlık Seti' dağıtılacak. Projenin tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in tüm yöresel ürünlerinden olan 'Yöresel Ürün ve Sağlık Seti'nin sosyal destek sistemi içerisinde vatandaşlara dağıtılacağını söyledi.

Oğuzeli Büyükşehir Serası'nda düzenlenen toplantıya; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile belediye bünyesindeki kooperatifte yer alan kadınlar katıldı. Proje kapsamında Gaziantep'te üretilen biber, kekik, sarımsak, nar, nar ekşisi gibi yöresel ürünlerin bulunduğu paketlerin, koronavirüs döneminde vatandaşların sağlıklı beslenmesi için dağıtılması hedefleniyor.