Gaziantep'te, koronavirüslü hastayla temaslılar idari izinli sayılacak - Son Dakika

Gaziantep'te, koronavirüslü hastayla temaslılar idari izinli sayılacak

GAZİANTEP İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte koronavirüs hastalarıyla temaslı olduğu saptanan kamu ve özel sektör çalışanlarının sağlık raporu olmaksızın 14 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Gaziantep'te, koronavirüslü hastayla temaslılar idari izinli sayılacak, System.String[]

GAZİANTEP İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte koronavirüs hastalarıyla temaslı olduğu saptanan kamu ve özel sektör çalışanlarının sağlık raporu olmaksızın 14 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte pozitif vakalarla temaslı kişilerin sağlık raporu almasına gerek kalmadan idari izinli sayılmalarına yönelik karar aldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle teması olanların filyasyon ekiplerince belirlenmesinin ardından izinli sayılmasına yönelik alınan kurul kararı şu şekilde duyuruldu: "Filyasyon ekipleri tarafından, Covid-19 pozitif hastalarla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşlundan sağlık raporu almaksızın 14 gün süre ile idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır. Temaslıların karantinada olduklarına dair kaymakamlıklarca belge düzenlenerek, filyasyon ekipleri aracılığıyla şahıslara verilmesine ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yeri/işletmeler tarafından bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."


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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, koronavirüslü hastayla temaslılar idari izinli sayılacak - Son Dakika

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