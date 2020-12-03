Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi - Son Dakika

Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi

03.12.2020 08:32
Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi, System.String[]

GAZİANTEP'te, bir kumaş üretim tesisinde koronavirüsü 2 saat içinde yüzde 99,99 oranında yok eden ve maske yapımında kullanılan 'antiviral nonwoven kumaş' üretildi.

GAZİANTEP'te, bir kumaş üretim tesisinde koronavirüsü 2 saat içinde yüzde 99,99 oranında yok eden ve maske yapımında kullanılan 'antiviral nonwoven kumaş' üretildi. Tesisin sahibi Hasan Gürkan Bayram, spunbond nonwoven kumaşa antivirel özelliğini kazandırdıkları yeni ürün üzerinde virüsün yaşayamadığının İngiltere ve Brezilya'daki laboratuvarlarda da onaylandığını ifade etti. Bayram, test aşamalarını geçen kumaş ile önümüzdeki günlerde maske ve medikal tekstil ürünleri ile insanları virüse karşı korumayı amaçladıklarını söyledi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kumaş üretim tesisi, koronavirüs salgınının başlamasının ardından 6 ay önce; kimyager, endüstri, tekstil ve biyomedikal mühendislerinden oluşan bir ekip kurarak virüse karşı etkili kumaş üretmek için çalışma başlattı. Mustafa Dağlı'nın başkanlık ettiği 9 kişilik ekip, 6 ay boyunca mevcut kumaşı virüse karşı antiviral özellik kazandırdı. Formülünü açıklamadıkları kimyasal özellik ile bütünleştirilen kumaşın koronavirüs ve diğer virüslere karşı yok edici özelliğe sahip olmasının ardından tesis, yapılan çalışmaları Türkiye'de Yeditepe Üniversitesi'nin yanı sıra yurt dışı akreditesi için de Brezilya ve İngiltere'deki iki kumaş test merkezine gönderdi. Burada yapılan testlerde de çalışma ile kumaşın virüsü 2 saat içerisinde yüzde 99,99 oranında yok ettiği onaylandı.

'VİRÜSLERİN ÖLDÜĞÜNÜ TESCİL ETTİRDİK'6 ay süren çalışmaya katılan ekibe başkanlık eden Mustafa Dağlı, koronavirüsü yok etmek ve bulaş riskini en az seviyede tutmak için yeni bir inovasyona imza attıklarını ifade ederek, "Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte ekibimizde yer alan bilim insanları ile birlikte birçok toplantılar ve çalışmalar yürüttük. Bu çalışmaların ardından geliştirdiğimiz buluş, yenilikçi teknolojilerin ve moleküler alanda yapılan büyük atılımların bir sonucudur. Bu kumaşı geliştirdikten sonra dünyada geçerliliği olan İngiltere ve Brezilya'da yer alan iki ayrı test yaptırdık. Testler sonucunda temas ettikten sonra en fazla 2 saat içerisinde kumaş yüzeyindeki virüslerin yüzde 99.99 oranında yok olduğu tescil edildi" dedi.'BİLİM İNSANLARIYLA 6 AYLIK ÇALIŞMA YAPTIK'Tesisin sahibi Hasan Gürkan Bayram ise 6 ay süren çalışmayla kumaşlarına kimyasal karışımlı antiviral özellik kazandırarak virüsü yok etmeyi başardıklarını belirterek, "Tüm dünyada yürütülmekte olan koronavirüs ile mücadele sürecinde, faaliyet gösterdiğimiz alanlardan nonvowen kumaş sektöründeki bilimsel çalışmalarımıza ağırlık verdik. Çünkü bu problem, herkese elinden gelenin fazlasını yapma sorumluluğu yüklüyor. Bu süreçte sadece kumaş üretim kapasitemizi artırmakla kalmayıp koronavirüs ile yürütülen mücadeleye katkı sunmak istedik. Bilim insanlarından oluşan ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde 6 ayın sonunda spunbond nonwoven kumaşa antiviral özelliğini kazandırarak yüzeyine temas eden virüsleri yüzde 99.99 oranında yok etmeyi başardık" şeklinde konuştu.Hasan Gürkan Bayram, geliştirdikleri yeni özellik ile virüslerin yüzeyinde yaşayamadığı kumaşlar ile maske ve medikal tekstil ürünlerinin seri üretimine de önümüzdeki günlerde başlayacaklarını ifade ederek, "Pandemi sürecinde herkesin ihtiyacı haline gelen maskenin yanı sıra, sağlık sektöründe sık kullanılan cerrahi önlük, tulum ve hasta örtüsü gibi medikal tekstil ürünlerimizde yeni teknolojiyi kullanarak; sağlık çalışanlarımızı ve insanlarımızı virüsten korumayı ve bulaş riskini azaltmayı amaçlıyoruz. Normal maskeler virüsten koruyor fakat dikkat edilmediği zaman başka şekillerde bulaşabiliyor. Bu maske virüsü öldürdüğü için daha rahat bir kullanım sağlayacaktır" dedi.

Bayram, seri üretime başlamalarının ardından maske ve diğer ürünleri yurt içinin yanı sıra yurt dışına da ihraç edeceklerini sözlerine ekledi.


Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi
Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi
Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi
Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi
Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi
Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi

Hasan Gürkan, İngiltere, Kimyasal, Bayram, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te koronavirüsü yok eden maske kumaşı üretildi - Son Dakika


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