Gaziantep'te kovalama sonucu yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde şüphelilerin otomobilden yaptığı hırsızlık anı yer alıyor.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çakmak Mahallesi'nde bir otomobilde meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

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