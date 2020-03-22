Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

6 saat önce

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal medyada "Kalbe Dokun Gönül Kazan" başlığıyla kampanya başlattı.

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı, System.String[]

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal medyada "Kalbe Dokun Gönül Kazan" başlığıyla kampanya başlattı.

Valilik öncülüğünde hazırlanan kampanyada, "Mesela şimdi aç telefonu şu an kirasını ödeyemeyen kiracına zor zaman geçene kadar ben varım de", "Çalışanın işe gelemese de maaşını kesme mesela", "Şu zamanlarda pamuklara sarıp saklamamız gereken eli öpülesi yaşlılarımızı sakın unutmayalım" gibi çeşitli tavsiyelerde bulunuluyor.

Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği kampanya, "gönülseferberliği" etiketiyle sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Gaziantep Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:18 Kaynak: AA

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