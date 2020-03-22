Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı
6 saat önce
Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal medyada "Kalbe Dokun Gönül Kazan" başlığıyla kampanya başlattı.
Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal medyada "Kalbe Dokun Gönül Kazan" başlığıyla kampanya başlattı.
Valilik öncülüğünde hazırlanan kampanyada, "Mesela şimdi aç telefonu şu an kirasını ödeyemeyen kiracına zor zaman geçene kadar ben varım de", "Çalışanın işe gelemese de maaşını kesme mesela", "Şu zamanlarda pamuklara sarıp saklamamız gereken eli öpülesi yaşlılarımızı sakın unutmayalım" gibi çeşitli tavsiyelerde bulunuluyor.
Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği kampanya, "gönülseferberliği" etiketiyle sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:18 Kaynak: AA
Son Dakika Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı