Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık ve ambalajsız ürün satış ve servisi yapılmayacak - Son Dakika

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çay ocağı ve büfe tarzı işletmelerde açık ve ambalajsız ürünlerin satış ve servisinin yapılmaması, gerekli go¨ru¨ldu¨gˆu¨ hallerde tek kullanımlık bardak, arac¸ ve gereçlerin kullanılması kararının alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, olağanüstü toplanarak, gündemindeki konuları ele aldı.

Salgın surecinde hastalığın yayılmasının engellenmesi ve kamu sağlığının tehlikeye du¨s¸u¨ru¨lmemesi amacıyla alınan kararlar şu şekilde:

"İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet veren, kuruma ait veya hizmet alınan özel işletme çay ocağı ve büfe tarzı işletmelerde, çay, kahve vs. bardakla sunulan içecek hazırlık, sunum ve ikramlarının durdurulmasına, açık ve ambalajsız ürünlerin satış ve servisinin yapılmamasına, gerekli go¨ru¨ldu¨gˆu¨ hallerde tek kullanımlık bardak, arac¸ ve gereçlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, kahvehane vb. toplu bulunulan işletmelerin denetimlerinin arttırılarak, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının sağlanmasına, söz konusu işletmelerde aynı aileden olanlar hariç olmak üzere tabure kullanılarak oturulan yerlerin kullanımının en fazla 2 kişi ile sınırlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."