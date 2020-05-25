Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri üst düzeyde uygulanıyor - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kente giriş çıkış kısıtlaması bulunan tek şehir konumundaki Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri daha da artırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı ilk günlerden itibaren başarılı bir süreç yürütülen Gaziantep'teki vaka sayılarında son haftalarda artış gözlendi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında nisanda 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilen Gaziantep, il sayısındaki azalmaya rağmen bu uygulamanın devam ettiği kentler arasında bulunuyor.

Kentlere getirilen giriş çıkış kısıtlamasının da sürdüğü Gaziantep'te, 4 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince köy ve kırsal mahallelerde de bu uygulamaya gidildi.

Tedbirler kapsamında, kentteki ana arter ve çarşılarda ise maske takma zorunluluğu bulunuyor.

2 günde 5 bin 175 kişiye idari yaptırım

Alınan tedbirlerin yanı sıra kentteki kolluk kuvvetleri, şehrin hemen her noktasında kurallara uyulup uyulmadığı konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda bayram nedeniyle 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Gaziantep'te ilk 2 günde, 5 bin 175 kişi ve 24 iş yerine kısıtlamayı ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep 16- 19 Mayıs'taki 4 gün kısıtlama kapsamında uygulanan cezalarla da dikkati çekti. Bir önceki 4 günlük sürede kentte Kovid-19 tedbirlerine uymayan toplam 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

OSB'de tarama testleri başladı

Bu arada, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) de Kovid-19 testlerine başlandı. Geçen hafta başlatılan uygulamayla, herhangi belirti beklemeksizin test yapılıyor. Bu sayede, Ankara ve Kocaeli'deki organize sanayi bölgelerinde de uygulanan durum, Gaziantep'te hayata geçirilmiş oldu.

15 milyon maske dağıtılıyor

Kentte yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında üretilen 15 milyon maske, vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Naksan Holding iş birliğinde başlanan üretim sürecinin tamamlanmasının ardından, 15 milyon maske evlere Vefa Sosyal Destek gruplarınca ulaştırılmaya başlandı.

Vali Gül'den kurallara uyma çağrısı

Vali Davut Gül, çalışmaları koordine etmenin yanı sıra sosyal medya hesabıyla vatandaşlara birebir ulaşıyor.

Vatandaşlardan kurallara riayet etmelerini isteyen Gül, bazı paylaşımlarında şunlara yer verdi:

"Vakalarımızın yüzde 77'si hastalığı akrabası ya da arkadaşından kapmış. Hiçbiri hasta olacağını ya da hastalığı bulaştıracağını düşünmüyordu. Kapı komşusu olsanız bile akrabalarınıza gitmeyin, misafir kabul etmeyin, kul hakkına girmeyin.

Yürüme mesafesindeki fırınlardan evden bir kişinin ekmek almasına müsaade edilmişti. Fakat ailecek ekmek almaya gidenleri görüyoruz. Bunlarla ilgili görevli arkadaşlar yasal işlem yapılmaktadır, 'Ekmek almaya giderken ceza yazdılar' serzenişi doğru değildir. "

(Daha sıkı tedbir uygulanması istenmesi üzerine) Türkiye'de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep'te yazdık! Sizlere büyük iş düşüyor; bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekeceksiniz, lütfen çevremizdeki insanları uyaralım."