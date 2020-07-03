Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 bin 965 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte son 1 haftada sosyal mesafeye uymayan veya nizami maske takmayan 10 bin 965 kişiye ceza kesildiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabı aracılığıyla kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kentte son 1 haftada uygulanan ceza işlemin günlere göre tablosunu paylaşan Gül, şunları kaydetti:

"İlimizde son 7 gün içerisinde sosyal mesafeye uymayan ya da nizami maske kullanmayan 10 bin 965 kişiye toplam 11 milyon 179 bin 647 lira ceza uygulanmıştır. Lütfen bütçenizi, kendinizi ve şehrimizi düşünerek kurallara uyalım."