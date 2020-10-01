Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1145 kişiye ceza - Son Dakika

Karantina hükümlerine aykırı davranan bir kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

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