Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1145 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1145 kişiye ceza
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1145 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1145 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1145 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan bir kişi hakkında da idari işlem yapıldı.
Denetlenen 139 iş yerinden birine de işlem uygulandı.
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