Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1164 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1164 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1164 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ayrıca denetlenen 159 iş yerinde olumsuzluğa rastlanılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 08:53 - Kaynak: AA
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