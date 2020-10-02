Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1175 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1175 kişiye ceza
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1175 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1175 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1175 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.
Denetlenen 1494 iş yerinden 2'sine ise işlem uygulandı.
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