Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1233 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1233 kişiye ceza
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden 1233 kişiye idari işlem uygulandı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden 1233 kişiye idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1233 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Öte yandan, denetlenen 173 iş yerinden birine de işlem gerçekleştirildi.
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