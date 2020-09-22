Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1332 kişiye ceza - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi

Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu