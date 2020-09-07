Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1478 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1478 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1478 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.
Ayrıca, denetlenen 179 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 08:41 - Kaynak: AA
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