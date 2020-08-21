Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 230 kişiye ceza - Son Dakika

Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 230 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 09:13

Kaynak: AA

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