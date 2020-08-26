Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 51 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 51 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 51 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 51 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Ekipler tarafından dün yapılan denetimlerde, 2 bin 51 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişiye ve denetlenen 406 iş yerinden birine de idari işlem yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 08:57

Kaynak: AA

Son Dakika

Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi

İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk

Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını arttırma kararı aldı

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi

TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu

Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de

Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?

Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu

Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı

Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti

Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış

İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı

Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı

MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı